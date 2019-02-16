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Prova para cargo de Técnico em Agropecuária será aplicada neste domingo

Concurso será realizado nos dez municípios onde a instituição tem campus. Candidatos devem ficar atentos ao fim do horário de verão.

Daniele Valentin

Publicado em 16/02/2019 às 12:30

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza no domingo, 17, o concurso público para o cargo de Técnico em Agropecuária. A prova será aplicada em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os locais de prova e ensalamento dos 170 candidatos estão disponíveis na Central de Seleção.

Respeitado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, os portões serão abertos às 7 horas e fechados às 7h45. A prova terá início às 8 horas.

"Por conta do fim do horário de verão, os candidatos devem ficar atentos para chegarem na hora certa aos locais de prova", ressaltou a presidente da Comissão Organizadora do concurso, Cláudia Jerônimo.

À zero hora de sábado, 16, para domingo, 17, termina o horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora em Mato Grosso do Sul, outros nove estados e no Distrito Federal.

Histórico - Originalmente, a prova para o cargo de Técnico em Agropecuária deveria ter sido aplicada no dia 20 de janeiro, mas por problemas de impressão precisou ser remarcada.

Os 183 candidatos que não puderam participar do certame tiveram a opção de fazer nova prova em um dos dez municípios onde o IFMS tem campus, ou ter a taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 devolvida.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail concurso2018@ifms.edu.br

Novo cronograma - A Comissão Organizadora alterou o cronograma do concurso público que oferta, além da vaga para Técnico em Agropecuária, outras 44 vagas para cargos técnicos em níveis superior e médio.

O cronograma atualizado está disponível na Central de Seleção. Foram alteradas as datas de publicação do gabarito definitivo, resultado preliminar, e da homologação do resultado final, agora prevista para 30 de abril.

As alterações foram necessárias em virtude do reagendamento da prova para o cargo de Técnico em Agropecuária.

Concurso - Mais de 11 mil candidatos fizeram a prova em janeiro, em Campo Grande. A abstenção média foi de 33%. No total, foram registradas 17.231 inscrições para as 45 vagas ofertadas. 

Para as 23 vagas em cargos de nível superior, foram registrados 6.956 inscritos. Para cargos de nível médio, o certame registrou cerca de 10,3 mil candidatos para 22 vagas.

Em Aquidauana prova acontece na Rua José Tadao Arima, 222, Bairro Ycaraí.

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