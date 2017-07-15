Grupo W.A inaugura posto em Anastácio apostando em marca própria

A unidade foi aberta aos clientes na manhã de hoje e a inauguração ainda conta com uma série de atividades, incluindo os motoristas que forem acompanhados dos filhos, com pipoca, algodão doce e muito mais. “Eu estou muito feliz por estar aqui, agora, em Anastácio. Por ter a oportunidade de abrir um posto aqui”, disse Júnior, proprietário, com 12 anos de experiência no mercado.

Os motoristas de Anastácio agora contam com um unidade dos Postos W.A que será inaugurada neste sábado (15), na avenida da Integração – Centro. Os consumidores estão ganhando uma unidade moderna, com os melhores serviços e qualidade em combustível que toda região já conhece. O Grupo W.A inicia uma nova fase, com uma marca própria.

“São 12 anos de muita dedicação e envolvimento de toda a família, de muita luta e trabalho”, ressaltou Júnior. Ele explica que as unidades trazem aos clientes tudo o que o consumidor de combustível procura. O atendimento de qualidade e o alto padrão das instalações estão entre as principais características dos postos do Grupo W.A. “A gente tenta colocar um ambiente agradável para que você possa vir com a sua família”, reforça o empresário.

Empresa familiar de grande tradição, os postos W.A estão há mais de uma década no mercado, e o grupo já conta com 10 unidades, incluindo os municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti. O posto de Anastácio vai funcionar inicialmente das 6h às 22h, mas o Grupo W.A estuda a possibilidade de transformá-lo em um posto 24 horas. A logística e a frota própria garantem redução dos custos de operação e, consequentemente, melhores preços para o consumidor.

Futuramente, o Grupo W.A contará também com uma distribuidora de diesel para atender fazendas, indústrias, transportadores e outras empresas. Como sempre busca um diferencial e qualidade, a entrega poderá ser feita na propriedade, com uma frota nova e moderna.