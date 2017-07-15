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Grupo W.A inaugura posto em Anastácio apostando em marca própria

Atendimento de qualidade e o alto padrão das instalações estão entre as principais características da unidade

Flavio Brito

Publicado em 15/07/2017 às 11:00

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Os motoristas de Anastácio agora contam com um unidade dos Postos W.A que será inaugurada neste sábado (15), na avenida da Integração – Centro. Os consumidores estão ganhando uma unidade moderna, com os melhores serviços e qualidade em combustível que toda região já conhece. O Grupo W.A inicia uma nova fase, com uma marca própria. 

A unidade foi aberta aos clientes na manhã de hoje e a inauguração ainda conta com uma série de atividades, incluindo os motoristas que forem acompanhados dos filhos, com pipoca, algodão doce e muito mais. “Eu estou muito feliz por estar aqui, agora, em Anastácio. Por ter a oportunidade de abrir um posto aqui”, disse Júnior, proprietário, com 12 anos de experiência no mercado. 

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“São 12 anos de muita dedicação e envolvimento de toda a família, de muita luta e trabalho”, ressaltou Júnior. Ele explica que as unidades trazem aos clientes tudo o que o consumidor de combustível procura. O atendimento de qualidade e o alto padrão das instalações estão entre as principais características dos postos do Grupo W.A. “A gente tenta colocar um ambiente agradável para que você possa vir com a sua família”, reforça o empresário. 

Empresa familiar de grande tradição, os postos W.A estão há  mais de uma década no mercado, e o grupo já conta com 10 unidades, incluindo os municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti. O posto de Anastácio vai funcionar inicialmente das 6h às 22h, mas o Grupo W.A estuda a possibilidade de transformá-lo em um posto 24 horas.  A logística e a frota própria garantem redução dos custos de operação e, consequentemente, melhores preços para o consumidor. 

Futuramente, o Grupo W.A contará também com uma distribuidora de diesel para atender fazendas, indústrias, transportadores e outras empresas. Como sempre busca um diferencial e qualidade, a entrega poderá ser feita na propriedade, com uma frota nova e moderna.

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