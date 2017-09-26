Galeria Acácia oferece endereço privilegiado e conforto em salas comerciais

Ter seu o negócio localizado em um dos melhores endereços de Aquidauana e um espaço que, com certeza, vai causar a melhor primeira impressão para seus clientes. Estas são duas das inúmeras vantagens que a Galeria Acácia oferece aos empreendedores que optam por se instalar em uma de suas salas.

O Sindicato do Comércio Varejista de Aquidauana e Anastácio (Sindvarejo) mudou sua sede e hoje é beneficiado com as vantagens de estar instalado na Galeria Acácia. Pensando em contemplar diversos formatos de negócio, a Galeria conta com salas de tamanhos que variam de 17 metros, 25 metros e 27 metros quadrados. As salas contam com copa e banheiro, para melhor atender aos empresários e seus clientes.

Para aproveitar todas essas facilidades, o custo-benefício para os condôminos também merece destaque. O investimento mensal é de apenas R$ 530, o valor inclui o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o custeio com o consumo de água e a limpeza das áreas comuns do condomínio.

A Galeria Acácia fica na Rua Estevão Alves Corrêa, 1423-A, no bairro Alto. Para mais informações é só entrar em contato pelos telefones 3241-7796, (67) 99991-4161, (67) 99986-0434.