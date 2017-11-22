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CCAA oferece descontos especiais para novos alunos de Aquidauana e região

Faça parte da melhor escola de idiomas da região do Pantanal

Rhobson ADM

Publicado em 22/11/2017 às 08:30

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A escola de idiomas CCAA de Aquidauana está oferecendo descontos para os novos alunos que efetuarem a matrícula para o próximo ano letivo.

Para o curso de inglês, a escola oferece 30% de desconto na primeira parcela.

Leia Também

• Alunos do CCAA têm a chance de realizar o TOEFL® ITP gratuitamente

No curso de espanhol, a escola oferece 50% de desconto nas parcelas durante toda a extensão do ensino.

A promoção é válida para todas as matrículas realizadas na unidade de Aquidauana até o dia 15 de dezembro.

Serviço

O CCAA fica localizado na Rua Assis Ribeiro, esquina com Pandia Calógeras.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefones (67) 3241-5377 e (67) 3241-5699 ou pelo WhatsApp (67) 99635-3337.

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