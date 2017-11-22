CCAA oferece descontos especiais para novos alunos de Aquidauana e região

CCAA
Faça parte da melhor escola de idiomas da região do Pantanal
A escola de idiomas CCAA de Aquidauana está oferecendo descontos para os novos alunos que efetuarem a matrícula para o próximo ano letivo.
Para o curso de inglês, a escola oferece 30% de desconto na primeira parcela.
No curso de espanhol, a escola oferece 50% de desconto nas parcelas durante toda a extensão do ensino.
A promoção é válida para todas as matrículas realizadas na unidade de Aquidauana até o dia 15 de dezembro.
Serviço
O CCAA fica localizado na Rua Assis Ribeiro, esquina com Pandia Calógeras.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefones (67) 3241-5377 e (67) 3241-5699 ou pelo WhatsApp (67) 99635-3337.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS