Buffet La Gabita é destaque no Leilão Duas Marcas

Informe Publicitário
No último sabado (23), os produtores rurais de Aquidauana, Anastácio e toda região tiveram oportunidade de adquirir animais de qualidade na 10ª edição do Leilão Duas Marcas, realizado no Sindicato Rural de Anastácio.
Durante o evento, foi apresentado um plantel composto por reprodutores Nelore Puros de Origem (PO), para cruzamento, e Mochos, Matrizes Nelore e Reses de Corte. O leilão Duas Marcas foi um sucesso inusitado.
Um dos destaques nessa iniciativa foi a presença do Buffet La Gabita, que tem como responsáveis Mamita e Arethéia, que atendeu todo leilão desde a bebida até almoço. Atendendo há mais de 10 anos festas, casamentos, aniversários, leilões, confraternizações, além de todos os acontecimentos sociais, o Buffet La Gabita angariou, nesse tempo, o reconhecimento pelo trabalho profissional e altamente qualificado.
O Buffet La Gabita também aluga toalhas, talheres, pratos e tudo para fazer da festa um sucesso inesquecível.
O contato com as responsáveis podem ser feito pelos telefones (67) 99646-4491 e (67) 99912-0067.
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
INFORME PUBLICITÁRIO
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS