Buffet La Gabita é destaque no Leilão Duas Marcas

No último sabado (23), os produtores rurais de Aquidauana, Anastácio e toda região tiveram oportunidade de adquirir animais de qualidade na 10ª edição do Leilão Duas Marcas, realizado no Sindicato Rural de Anastácio.

Durante o evento, foi apresentado um plantel composto por reprodutores Nelore Puros de Origem (PO), para cruzamento, e Mochos, Matrizes Nelore e Reses de Corte. O leilão Duas Marcas foi um sucesso inusitado.

Mamita e Arethéia, proprietárias do Buffet La Gabita

Um dos destaques nessa iniciativa foi a presença do Buffet La Gabita, que tem como responsáveis Mamita e Arethéia, que atendeu todo leilão desde a bebida até almoço. Atendendo há mais de 10 anos festas, casamentos, aniversários, leilões, confraternizações, além de todos os acontecimentos sociais, o Buffet La Gabita angariou, nesse tempo, o reconhecimento pelo trabalho profissional e altamente qualificado.

O Buffet La Gabita também aluga toalhas, talheres, pratos e tudo para fazer da festa um sucesso inesquecível.

O contato com as responsáveis podem ser feito pelos telefones (67) 99646-4491 e (67) 99912-0067.