Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:21

Buscar

Últimas notícias
X

20 anos de História

CCE Centro Cristão de Ensino leva conhecimento e valores a crianças e adolescentes para a vida toda

Instituição comemora 20 anos de existência e é voltada ao desenvolvimento pleno dos nossos alunos

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/03/2019 às 10:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-0641
dsc-0699
dsc-0704
dsc-0733
dsc-0600
dsc-0720
dsc-0605
dsc-0621
dsc-0662
dsc-0700
dsc-0706
dsc-0722
dsc-0735
dsc-0663
dsc-0606
dsc-0630
dsc-0628
dsc-0701
dsc-0601
dsc-0710
dsc-0602
dsc-0607
dsc-0723
dsc-0597
dsc-0629
dsc-0636
dsc-0688
dsc-0717
dsc-0730
dsc-0599
dsc-0703
dsc-0604
dsc-0615
dsc-0633
dsc-0712
dsc-0702
dsc-0726
dsc-0598
dsc-0603
dsc-0609
dsc-0687

Crédito do vídeo: Redação

Em Aquidauana, uma das escolas mais tradicionais de ensino na região, o Centro Cristão de Ensino (CCE) comemora seus 20 anos de existência orientada para máxima qualidade de ensino e no desenvolvimento completo de crianças e adolescentes, do berçário ao 9º ano do Ensino Fundamental. Tanto que a paixão pela educação fez com que o local também passasse a abrigar um polo de Educação à Distância (EAD) da Universidade Estácio e ainda conta com uma unidade da consagrada Escola de Idiomas Wizard.

Legenda da Foto

O Centro Cristão de Ensino trabalha com o Sistema Máxi e Editora Positivo. Tal metodologia é voltada à pedagogia afetiva com a finalidade de preparar o aluno de maneira integral para a vida. Conforme explica Vera Miglioli, diretora da escola, o principal diferencial da instituição é o resgate dos valores familiares e o ensino religioso. “Nós aceitamos crianças e adolescentes de todas as igrejas das mais diversas denominações, porque ensinamos o amor a Deus e ao próximo. Trabalhamos muito nessa questão da empatia, do aluno se colocar no lugar do outro, no desenvolvimento de valores, princípios e ética para que se torne um cidadão de bem”, enfatiza a diretora.

Inaugurada em 27 de fevereiro de 1999, o slogan da instituição vem de uma passagem bíblica: Provérbios 22:6

“Ensina a criança no Caminho em que deve andar, e mesmo quando for adulto não se desviará dele.”
Vera ressalta que desde o berçário, que recebe recém-nascidos, até o 9º ano, a escola trabalha com o ensino religioso. “Nós ensinamos, além das matérias tradicionais do currículo escolar, a amar ao próximo e a fazer a diferença no mundo. Esse é o nosso lema”, destaca.

Graduação, Pós-graduação e idiomas

Professora universitária, Vera implantou dentro da escola o polo da Universidade Estácio. Desde 2017, o local oferece 26 cursos de graduação e 23 de pós-graduação. “Cabe destacar que o ensino à distância é reconhecido como o de qualquer universidade presencial e o Ministério da Educação e Cultura (MEC) não distingue um do outro. A vantagem do ensino à distância para Aquidauana é que nossos cidadãos podem buscar nesta modalidade de ensino cursos de graduação e pós graduação que não são oferecidos em nossas universidades locais sem saírem de nosso município”, esclarece a diretora.
Além disso, a unidade da Wizard complementa o ensino integral oferecido pela escola. Nela, o estudante desenvolve habilidades de fala, audição, leitura e escrita em inglês e espanhol, recebe certificado internacional (TOEIC) e ainda aprende em uma plataforma dinâmica e inovadora, com auxílio do WIZ.ME, assistente pessoal que ajuda o estudante no seu aprendizado, a todo momento.

“Oferecemos aulas de inglês e espanhol e já estamos formando uma turma de italiano e uma de francês. Nosso compromisso é com a qualidade máxima de ensino, por isso a escola fica aberta das 7 da manhã às 21 horas”, relata Vera.

Paixão pelo ensino

Delcy Gomes Pereira - coordenadora pedagógica

Delcy Gomes Pereira é uma das colaboradoras mais antigas da escola e atua na instituição mesmo antes de sua formatação. A profissional é licenciada em Pedagogia, especialista em Letras e em Educação Especial.

“Eu vim como parceira para ajudar no processo de autorização e sou coordenadora pedagógica desde 1999. É com grande alegria que estamos comemorando 20 anos de existência, na formação de crianças, adolescentes e jovens do nosso município”, ressaltou.

Para a diretora Vera Miglioli, a paixão por ensinar fez com que o Centro Cristão de Ensino tivesse várias linhas de formação. “Desde o berçário, passando pela educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, graduação, pós-graduação e ensino específico de língua inglesa e espanhola demonstra que nosso intuito sempre foi e sempre será o de transformar o cidadão por intermédio da educação, ou seja, que ele possa crescer como cidadão, pessoalmente, profissionalmente e também espiritualmente”.

Serviço

O Centro Cristão de Ensino fica na Rua Assis Ribeiro, 633, Centro de Aquidauana. As matrículas estão abertas.

E-mail: ccensino@hotmail.com

https://ccensino.com.br/

https://www.facebook.com/ccristao.ensino

Telefones: (67) 3241-5691/ 9 9965-8460

Acesse a galeria de foto dos 20 anos do Centro Cristão de Ensino: CLIQUE AQUI

Assista o vídeo institucional:

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Informe publicitário

Faltam apenas três dias para a Black Friday do Shopping China

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS oferece capacitação para combate e prevenção a incêndios no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Informe publicitário

MR Home Decor abre com ampla linha de cama, mesa e banho em Anastácio

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo