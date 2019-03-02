CCE Centro Cristão de Ensino leva conhecimento e valores a crianças e adolescentes para a vida toda

20 anos de História
Instituição comemora 20 anos de existência e é voltada ao desenvolvimento pleno dos nossos alunos
Crédito do vídeo: Redação
Em Aquidauana, uma das escolas mais tradicionais de ensino na região, o Centro Cristão de Ensino (CCE) comemora seus 20 anos de existência orientada para máxima qualidade de ensino e no desenvolvimento completo de crianças e adolescentes, do berçário ao 9º ano do Ensino Fundamental. Tanto que a paixão pela educação fez com que o local também passasse a abrigar um polo de Educação à Distância (EAD) da Universidade Estácio e ainda conta com uma unidade da consagrada Escola de Idiomas Wizard.
O Centro Cristão de Ensino trabalha com o Sistema Máxi e Editora Positivo. Tal metodologia é voltada à pedagogia afetiva com a finalidade de preparar o aluno de maneira integral para a vida. Conforme explica Vera Miglioli, diretora da escola, o principal diferencial da instituição é o resgate dos valores familiares e o ensino religioso. “Nós aceitamos crianças e adolescentes de todas as igrejas das mais diversas denominações, porque ensinamos o amor a Deus e ao próximo. Trabalhamos muito nessa questão da empatia, do aluno se colocar no lugar do outro, no desenvolvimento de valores, princípios e ética para que se torne um cidadão de bem”, enfatiza a diretora.
Inaugurada em 27 de fevereiro de 1999, o slogan da instituição vem de uma passagem bíblica: Provérbios 22:6
“Ensina a criança no Caminho em que deve andar, e mesmo quando for adulto não se desviará dele.”
Vera ressalta que desde o berçário, que recebe recém-nascidos, até o 9º ano, a escola trabalha com o ensino religioso. “Nós ensinamos, além das matérias tradicionais do currículo escolar, a amar ao próximo e a fazer a diferença no mundo. Esse é o nosso lema”, destaca.
Graduação, Pós-graduação e idiomas
Professora universitária, Vera implantou dentro da escola o polo da Universidade Estácio. Desde 2017, o local oferece 26 cursos de graduação e 23 de pós-graduação. “Cabe destacar que o ensino à distância é reconhecido como o de qualquer universidade presencial e o Ministério da Educação e Cultura (MEC) não distingue um do outro. A vantagem do ensino à distância para Aquidauana é que nossos cidadãos podem buscar nesta modalidade de ensino cursos de graduação e pós graduação que não são oferecidos em nossas universidades locais sem saírem de nosso município”, esclarece a diretora.
Além disso, a unidade da Wizard complementa o ensino integral oferecido pela escola. Nela, o estudante desenvolve habilidades de fala, audição, leitura e escrita em inglês e espanhol, recebe certificado internacional (TOEIC) e ainda aprende em uma plataforma dinâmica e inovadora, com auxílio do WIZ.ME, assistente pessoal que ajuda o estudante no seu aprendizado, a todo momento.
“Oferecemos aulas de inglês e espanhol e já estamos formando uma turma de italiano e uma de francês. Nosso compromisso é com a qualidade máxima de ensino, por isso a escola fica aberta das 7 da manhã às 21 horas”, relata Vera.
Paixão pelo ensino
Delcy Gomes Pereira é uma das colaboradoras mais antigas da escola e atua na instituição mesmo antes de sua formatação. A profissional é licenciada em Pedagogia, especialista em Letras e em Educação Especial.
“Eu vim como parceira para ajudar no processo de autorização e sou coordenadora pedagógica desde 1999. É com grande alegria que estamos comemorando 20 anos de existência, na formação de crianças, adolescentes e jovens do nosso município”, ressaltou.
Para a diretora Vera Miglioli, a paixão por ensinar fez com que o Centro Cristão de Ensino tivesse várias linhas de formação. “Desde o berçário, passando pela educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, graduação, pós-graduação e ensino específico de língua inglesa e espanhola demonstra que nosso intuito sempre foi e sempre será o de transformar o cidadão por intermédio da educação, ou seja, que ele possa crescer como cidadão, pessoalmente, profissionalmente e também espiritualmente”.
Serviço
O Centro Cristão de Ensino fica na Rua Assis Ribeiro, 633, Centro de Aquidauana. As matrículas estão abertas.
E-mail: ccensino@hotmail.com
https://www.facebook.com/ccristao.ensino
Telefones: (67) 3241-5691/ 9 9965-8460
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Assista o vídeo institucional:
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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