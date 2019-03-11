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Curso profissionalizante chega a Aquidauana e Anastácio para ensinar tudo sobre como vender mais

Os participantes ainda terão aulas de administração de empresas na prática, sem mistérios

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/03/2019 às 17:26

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Para quem está procurando uma colocação, recolocação no mercado de trabalho ou mesmo dar um upgrade na carreira, é indispensável possuir conhecimentos e dominar certas ferramentas de vendas e gerenciamento de empresas a fim de se destacar em meio à concorrência crescente. As oportunidades existem, mas muitas vezes não chegam àqueles que têm vontade de trabalhar, mas ainda não se sentem suficientemente preparados para assumir as vagas disponíveis no mercado.

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Diante disso, chega a Aquidauana e Anastácio, renomado curso profissionalizante de Noções Práticas de Vendas e Administração para quem está à procura de crescimento pessoal e profissional. As inscrições estarão abertas a partir do dia 14,  e a capacitação, que tem duração de 4 meses, começa no sábado (16).

As aulas serão ministradas pelo PAP (Projeto Avanço Profissional) Cursos e Concursos e com módulos de Atendimento ao Cliente e Marketing, Operador de Caixa e Atendente Bancário, Atendente de Farmácia e Noções de Medicamentos, Rotinas Administrativas e Secretariado.

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Ideal para quem já trabalha – Pensando em facilitar o acesso ao curso, o PAP oferece o curso somente aos sábados, nos turnos de manhã (das 8 às 10h30) à tarde (das 14 às 16h30) ou à noite (das 18 às 20h30), conforme for melhor para o aluno. Todos os participantes receberão uma carta de estágio e palestras durante a capacitação.

O material de apoio já está incluso e todos os participantes recebem certificado válido em todo o território nacional. Trata-se de uma modalidade inovadora de aprendizagem, com formação voltada às tendências de mercado e é um dos cursos mais completos do Brasil.

Promoção exclusiva para os primeiros inscritos

O participante tem pagamento facilitado com várias opções: cinco parcelas de 80 reais no carnê, 10 parcelas de 40 reais no cartão ou à vista fica 350 reais, já com uniforme incluso nesta última opção.

O PAP ainda tem desconto promocional para os 30 primeiros inscritos: apenas 5 parcelas de 70 reais, por isso os interessados devem procurar com rapidez para aproveitar o desconto.

Serviço

As inscrições para o curso são gratuitas e terão início na próxima quinta (14) na Escola Paroquial (ao lado da Igreja Matriz), local onde também serão ministradas as aulas.

Mais informações pelo WhatsApp: (67) 9 9848-1335

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