Supermercado Aquino comemora reinauguração em Bodoquena

O Supermercado Aquino atua há 28 anos no mercado varejista, fornecendo produtos e serviços de qualidade em sua loja situada em Bodoquena, uma referência no Estado de Mato Grosso do Sul.

Antes e Depois de como ficará a fachada do novo Supermercado Aquino

Em um ano de grandes transformações, a rede Aquino também inaugura, nesta sexta-feira (5), sua nova loja, repleta de melhorias que refletem positivamente o desenvolvimento e empenho da equipe para proporcionar o melhor atendimento aos clientes.

Foi dois anos de investimento em benfeitorias, com ampliação do espaço físico, capacidade de armazenamento eficiente, auto atendimento moderno, praticidade e aumento em até 20% do quadro de funcionários, a partir de um projeto inovador que trás os últimos lançamentos e tendências no ramo supermercadista.

É um projeto diferente de tudo o que Bodoquena já viu, dedicado aos clientes e a cidade que sempre acolheu e apoio o Supermercado Aquino.

E para comemorar todos esses avanços e continuar proporcionando uma experiência diferente em compras, o Supermercado Aquino prioriza o atendimento, a qualidade dos produtos, e o preço justo.

Por isso, em novo espaço, além da diversidade de produtos, os clientes serão presenteados com promoções exclusivas de reinauguração.

Em ambiente confortável e estrutura acolhedora, o Supermercado Aquino abre as portas com café da manhã e degustações para os clientes, a partir das 8h. Venha comemorar conosco a maior comodidade e variedade de produtos.

O Supermercado Aquino está localizado na Rua José Roque de Carvalho, 782, Centro. O telefone para contato é (67) 3268-1385.

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