Supermercado Aquino surpreende clientes e reinauguração é um sucesso

Nesta sexta-feira (5), o Supermercado Aquino, referência no mercado varejista, reinaugurou sua loja em Bodoquena, Mato Grosso do Sul. Localizada na Rua José Roque de Carvalho, clientes puderam ver de perto a transformação e a diversidade de produtos com as melhores ofertas da cidade.

Há 28 anos fazendo o sucesso, o supermercado traz em sua marca o conceito de vender produtos de qualidade e preços imperdíveis. Gerente e proprietário da rede, Lucas Aquino agradeceu a presença dos clientes e falou sobre a dedicação da equipe em continuar como o melhor supermercado da região. “Hoje é um dia muito feliz, com linhas de produtos novos e grande estrutura. Nós convidamos e desejamos que todos tenham uma excelente experiência, afinal, nossa dedicação é para servir todos os clientes com o prestígio que eles merecem”, explicou o proprietário.

Na presença de clientes e colaboradores, a cerimônia de abertura na manhã desta sexta-feira emocionou os presentes. Maikelly Velasques Arguero, de 28 anos, não conteve a emoção ao ver o crescimento da loja que acompanha e atende aos desejos dos moradores. “Está tudo incrível e me emocionei muito. Parabéns a toda família Aquino, afinal, o supermercado tem estrutura diferente de tudo que Bodoquena já viu”.

O técnico Nilton Bispo, de 65 anos, também foi ver de pertinho toda a restruturação e saiu animado. “É uma superestrutura, com certeza, o melhor da cidade. Aqui consigo encontrar tudo o que preciso para minha família”.

Uma loja ampla e cheia de produtos era o que o motorista Marcio Lisboa, de 35 anos, desejava. Ao ver a estrutura do supermercado, também ficou emocionado. “Era tudo o que estávamos precisando”, afirmou,

O agente penitenciário Alexandre Arruda de Melo, de 39 anos, é enfático ao falar da qualidade do empreendimento. “Ficou muito bom, acredito que é o melhor da cidade”.

O comerciante João Bertozo, de 68 anos, depois de conferir todas as novidades, saiu orgulhoso. “É um grande empreendimento, tenho muito orgulho, parabéns a família Aquino”.

Nas palavras da turismóloga Ludmila Escobar , de 30 anos, a reinauguração superou as expectativas. “Um nova loja, novo conceito que Bodoquena nunca viu nesse porte. Temos só que agradecer a essa família empreendedora”, finaliza.

O Supermercado Aquino está localizado na Rua José Roque de Carvalho, 782, Centro. O telefone para contato é (67) 3268-1385.

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