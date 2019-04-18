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Imobiliária Geraldo Gama e o escritório Conceição Advocacia inauguram sede ampla e moderna

Empreendimento inovador traz agilidade, segurança e qualidade à você cliente

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/04/2019 às 16:57

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Na última sexta-feira (12), um novo empreendimento moderno e inovador foi inaugurado em Aquidauana no ramo de imóveis e assessoria jurídica voltada aos empresários da região. A Imobiliária Geraldo Gama e o escritório Conceição Advocacia agora possuem sede confortável, com estacionamento próprio, localizada na rua Duque de Caxias, 2239, ao lado do Posto WA (veja no mapa).

Amigos e clientes prestigiaram esse marco na carreira do corretor Geraldo Gama do Espírito Santo Junior e da advogada Janaína da Silva Conceição. O casal decidiu unir os dois negócios em um amplo complexo com o intuito de oferecer a melhor experiência de atendimento aos clientes de Aquidauana, Anastácio e toda região distrital.

O Corretor Geraldo Gama do Espirito Santo Junior e a advogada Janaina da Silva Conceição.

A Imobiliária Geraldo Gama segue atuando em diversos ramos do mercado imobiliário, como locações, compra e venda de imóveis urbanos e rurais, além de avaliações imobiliárias.

Há cinco anos no segmento, Geraldo Gama explica que o investimento em sede nova aconteceu em decorrência da identificação do potencial de desenvolvimento de Aquidauana e região.

"Trata-se de um escritório novo, moderno e diferenciado aqui na cidade. Nós entendemos as necessidades individualizadas de cada cliente e nosso diferencial reside justamente nisso: não só em oferecer uma estrutura ampla e de fácil acesso aos clientes, locadores, locatários, donos de imóveis ou aqueles que estão interessados em adquirir um, mas focamos muito na qualidade de atendimento, com equipe ágil e com máxima eficiência nos serviços prestados", ressalta o corretor.

A tradição em dominar o ramo imobiliário veio do pai, Geraldo Gama do Espirito Santo, que é bastante conhecido por ter atuação consolidada e vasta experiência no segmento. Agora em nova sede, a empresa especializada não facilita apenas o processo de compra, venda ou locação, como também garante uma negociação mais rápida e segura aos seus clientes.

A Imobiliária Geraldo Gama conta com colaboradores que compreendem as necessidades do cliente e, dessa maneira, são capacitados a indicar as melhores soluções para concretizar as negociações. Além disso, possui website para que os interessados também tenham acesso aos imóveis disponíveis. Assim, facilita a quem está à procura de um imóvel que preencha as características solicitadas, como: condições de pagamento, negociação ideal, boa localização e descrições específicas.

Conceição Advocacia – Janaína Silva Conceição atua na área jurídico-empresarial há 8 anos. A advogada é especialista em direito empresarial e trabalhista. Sob sua responsabilidade jurídica estão clientes de peso, como os Supermercados Santa Clara, Pax Universal, Hidropoços, Postos WA, MG Alarmes e Pizza 10+ entre outros.

A Conceição Advocacia inaugura um escritório que visa conforto, comodidade, discrição e a melhor experiência de assessoria e consultoria jurídica aos empresários da região.

"Fazemos aqui uma assessoria advocatícia preventiva e contenciosa na área trabalhista e empresarial, garantindo que os empresários estejam seguros quanto à legislação trabalhista", destacou.

A advogada ainda acrescenta que esta proposta de assessoria e consultoria na área trabalhista vem rendendo frutos aos empresários. “Eles veem neste trabalho uma solução para conflitos de rotina, organização e planejamento no ambiente de trabalho, efetividade em processos administrativos na área de gestão de pessoas, recursos humanos e muito mais”, finalizou.

A Imobiliária Geraldo Gama e o escritório Conceição Advocacia estão localizados na rua Duque de Caxias, 2239 – bairro Alto, em Aquidauana (confira no mapa).

O telefones para contato da Imobiliária Geraldo Gama é o (67) 3241-4030 e o da Conceição Advocacia é o (67) 3241- 7166.

Para aqueles interessados em verificar os imóveis disponíveis, basta acessar o novo site oficial www.geraldogamaimv.com.br.

Abaixo, confira a galera de imagens da inauguração da sede.

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