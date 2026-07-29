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Senar/MS oferece capacitação para combate e prevenção a incêndios no campo

Rhobson ADM

Publicado em 29/07/2026 às 08:35

Atualizado em 29/07/2026 às 08:53

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Estar preparado para agir diante de situações de risco faz toda a diferença. Pensando nisso, o Senar/MS realiza, ao longo de 2026, o curso de Prevenção e Combate a Incêndios, levando capacitação prática e conhecimento técnico para participantes de diversos municípios sul-mato-grossenses.

A formação oferece orientações essenciais sobre prevenção, identificação de riscos, uso correto de equipamentos e procedimentos seguros para o combate inicial a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, os participantes aprendem técnicas que contribuem para a proteção de pessoas, propriedades rurais e do meio ambiente. E o melhor: a capacitação é totalmente gratuita, graças à contribuição do produtor rural.

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Reconhecido pela qualidade de suas capacitações, o Senar/MS segue promovendo conhecimento aplicado à realidade do setor agropecuário, contribuindo para um campo mais seguro, preparado e sustentável.

Para 2026, ainda estão previstas mais de 20 turmas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Procure o Sindicato Rural do seu município, informe-se sobre as próximas datas e aproveite essa oportunidade de qualificação.

Confira os cursos previstos para sua cidade em: senarms.org.br/cursos.

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