Rússia avisa que ataque contra a Síria "terá consequências"

Conflito internacional
Embaixador da Rússia nos EUA diz que já havia alertado que ações poderiam sofrer retaliação do governo russo
O ataque lançado neste sábado contra a Síria, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, Reino Unido e França "não ficará sem consequências", advertiu o embaixador da Rússia em Washington, Anatoly Antonov. A informação é da EFE.
"Os piores presságios foram cumpridos, eles não escutaram nossas advertências e voltaram a nos ameaçar. Tínhamos advertido que estas ações não ficariam sem consequências. Toda a responsabilidade recai em Washington, Londres e Paris", disse Antonov, em uma declaração oficial divulgada pela Embaixada.
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