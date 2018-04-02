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Internacional

Em mensagem pela Páscoa, Papa condena "extermínio" na Síria

Papa Francisco condenou o extermínio na Síria e pediu solução para a crise na Venezuela

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/04/2018 às 08:27

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O papa Francisco presidiu ontem (1º) a missa do Domingo da Ressurreição, na Praça de São Pedro, no Vaticano, e depois leu sua mensagem de Páscoa, na qual condenou o "extermínio" que está sendo cometido na Síria e pediu uma solução para a crise na Venezuela.

Além disso, Francisco fez a tradicional bênção "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo) na sacada central da Basílica de São Pedro.

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Sobre a Venezuela, ele pediu que seu povo, que "vive em uma espécie de terra estrangeira dentro de seu próprio país" encontre "o caminho justo, pacífico e humano para sair o mais rápido possível da crise política e humanitária que o oprime, e que não faltem acolhimento e assistência aos muitos de seus filhos que estão sendo obrigados a deixar sua pátria".

Em seu discurso, lotado de mensagens em favor da paz e do diálogo, Francisco condenou as "injustiças e violências", a "miséria e a exclusão", a "fome", a "falta de trabalho", a rejeição social para "os refugiados", "as vítimas do narcotráfico, do tráfico humano e das distintas formas de escravidão" atuais.

Sobre a Síria, cuja "população está extenuada por uma guerra que não tem fim", o papa convocou "todos os responsáveis políticos e militares, para que ponham fim imediatamente ao extermínio que está acontecendo, para que se respeite o direito humanitário e se proceda a facilitar o acesso à ajuda" que a população necessita "urgentemente".

Francisco também mencionou a Península Coreana e desejou que "as conversas em curso promovam a harmonia e a pacificação da região" e pediu aos responsáveis que "atuem com sabedoria e discernimento para promover o bem do povo coreano e construir relações de confiança no seio da comunidade internacional".

O papa também fez votos de paz na "Terra Santa, que nestes dias também está sendo golpeada por conflitos abertos que não respeitam os indefesos, para o Iêmen e para todo o Oriente Próximo".

Neste domingo, o papa também teve palavras para condenar a fome, os conflitos e o terrorismo na África, especialmente no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo.

Sobre a Ucrânia, ele disse que espera "que os passos em favor de um acordo se fortaleçam e facilitem as iniciativas humanitárias que a população necessita".

Crianças sofrem pelas guerras e pela fome

Além disso, Francisco dedicou algumas palavras às crianças "que sofrem pelas guerras e pela fome" e também aos "idosos desprezados pela cultura egoísta, que descarta quem não é produtivo".

"Invocamos frutos de sabedoria para os que têm responsabilidades políticas em todo o mundo, para que respeitem sempre a dignidade humana, se esforcem com dedicação ao serviço do bem comum e garantam o desenvolvimento e a segurança aos próprios cidadãos", disse o pontífice.

Antes de proferir sua mensagem de Páscoa na sacada da Basílica de São Pedro, o líder da Igreja Católica presidiu a missa do Domingo da Ressurreição e pronunciou uma homilia de forma espontânea, sem ler nenhum discurso escrito.

Francisco falou de dois conceitos, a "surpresa do anúncio" de Jesus ressuscitado e "a pressa" do povo que compareceu ao sepulcro para comprovar efetivamente que ele já não estava lá.

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