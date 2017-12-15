Homem é multado em R$ 2,5 mil por manter cativeiro de canários e papagaios

Crime Ambiental
Pássaros foram encaminhados ao Cras da Capital
Um homem de 28 anos foi multado em R$ 2,5 mil por manter em cativeiro aves da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola brasilienses) e um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), em Nova Andradina, a 297 km de Campo Grande.
Policiais Militares Ambientais de Batayporã receberam informações e foram até o local. As gaiolas foram apreendidas e o suspeito autuado.
O infrator foi encaminhado à delegacia responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.
Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS