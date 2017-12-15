Homem é multado em R$ 2,5 mil por manter cativeiro de canários e papagaios

Um homem de 28 anos foi multado em R$ 2,5 mil por manter em cativeiro aves da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola brasilienses) e um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), em Nova Andradina, a 297 km de Campo Grande.

Policiais Militares Ambientais de Batayporã receberam informações e foram até o local. As gaiolas foram apreendidas e o suspeito autuado.

O infrator foi encaminhado à delegacia responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.