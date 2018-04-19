Díaz-Canel é eleito novo presidente de Cuba, segundo imprensa oficial

Internacional
Primeiro vice-presidente de Cuba foi ratificado com 99,83% dos votos
Miguel Díaz-Canel, até agora primeiro vice-presidente do Governo, foi eleito nesta quinta-feira (19) presidente de Cuba pela Assembleia Nacional do país em substituição ao general Raúl Castro, que se retira do poder após 12 anos.
Segundo veículos de imprensa oficiais cubanos, o até agora primeiro vice-presidente do país foi ratificado com 99,83% dos votos da Assembleia Nacional do Poder Popular (Parlamento unicameral).
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