Díaz-Canel é eleito novo presidente de Cuba, segundo imprensa oficial

Miguel Díaz-Canel, até agora primeiro vice-presidente do Governo, foi eleito nesta quinta-feira (19) presidente de Cuba pela Assembleia Nacional do país em substituição ao general Raúl Castro, que se retira do poder após 12 anos.

Segundo veículos de imprensa oficiais cubanos, o até agora primeiro vice-presidente do país foi ratificado com 99,83% dos votos da Assembleia Nacional do Poder Popular (Parlamento unicameral).