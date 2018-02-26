Juliano Schmaedecke é o novo presidente da Aprosoja/MS

O produtor rural, Juliano Schmaedecke, tomou posse como novo presidente da Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), no biênio 2018/2020. A cerimônia oficial de posse aconteceu no sábado (24), na sede da Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

No discurso de posse, o dirigente fez uma análise do desenvolvimento do setor agrícola em Mato Grosso do Sul, destacando em números a evolução da produção de grãos.

“Nosso estado tem vocação produtora. E se tem uma coisa que o chão sul-mato-grossense sabe produzir é soja. Não é à toa que este é o produto que mais se cultiva por aqui. Em 2018 temos a previsão de um novo recorde: serão mais de 8,7 milhões de toneladas colhidas em Mato Grosso do Sul. Um grão, uma oleaginosa, uma cultura geradora de renda, empregos e sustenta tantas famílias pelo nosso estado”, afirmou.

Estimativas

A informação divulgada por Schmaedecke é comprovada nos números do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga/MS). A colheita deve chegar a 8,7 milhões de toneladas, pontuando crescimento de 2,5% em relação à safra passada que foi de 8,5 milhões de toneladas.

Até o momento quase 25% das lavouras foram colhidas e a produtividade também é fator positivo, com média de 56 sacas obtidas por hectare.

Na avaliação do presidente do Sistema Famasul, o novo presidente é um exemplo de dedicação no setor agropecuário. “A Aprosoja/MS está em boas mãos e eu, como produtor rural, me sinto muito bem representado”. Sobre a missão de compartilhar conhecimento, por parte das instituições representativas, Saito acrescentou: “A Famasul e Aprosoja, juntas, são entidades que somam informação, conhecimento e bom atendimento”.

O presidente

Natural de Não Me Toque, Rio Grande do Sul, Schmaedecke migrou com os pais para Mato Grosso do Sul em 1975. Filho de produtores rurais, começou suas atividades no agronegócio muito cedo, trabalhando nas fazendas de pecuária e agricultura da família.

Além de Schmaedecke, foram empossados outros 15 diretores e conselheiros da associação, confira os nomes:

Presidente - Juliano Schmaedecke

Vice-presidente - Andre Figueiredo Dobashi

1º Diretor Administrativo - Sérgio Luiz Marcon

2º Diretor Administrativo - César Roberto Dierings

1º Diretor Financeiro - Jorge Michelc

2º Diretora Financeira - Thaís Carbonaro Faleiros Zenatti

Diretor Regional - Roger Azevedo Introvini

Diretor Regional - Darwim Girelli

Diretor Regional - Paulo Renato Stefanello

Diretor Regional - Gabriel Corral Jacintho

Conselheiro Fiscal titular - Antônio Moraes Ribeiro Neto

Conselheiro Fiscal titular - Jaasiel Marques da Silva

Conselheiro Fiscal titular - Lucio Damalia

Conselheiro Fiscal suplente - Diogo Peixoto da Luz

Conselheiro Fiscal suplente - Dorvalino Vieira

Conselheiro Fiscal suplente - Miguel Dorneles Pereira