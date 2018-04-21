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Internacional

ONU celebra suspensão de testes nucleares da Coreia do Norte

O regime de Pyongyang informou nas últimas horas que interromperá seus testes nucleares

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/04/2018 às 12:00

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A ONU avaliou neste sábado (21)  positivamente a decisão da Coreia do Norte de suspender seus testes nucleares e expressou sua confiança de que isso permita gerar confiança a favor da desnuclearização da península coreana.

O regime de Pyongyang informou nas últimas horas que interromperá seus testes nucleares e balísticos e fechará o centro de testes atômicos do Norte do país, ao considerar que cumpriu com sua missão.

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"Este passo positivo para adiante contribui para gerar confiança" e seguir com o processo que "conduza à desnuclearização pacífica da península coreana", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Guterres, de acordo com um comunicado, reiterou seu compromisso de oferecer o apoio da ONU nesta missão e desejou que o êxito da cúpula intercoreana convocada para 27 de abril.

O líder norte-coreano, Kim Jung-un, e o sul-coreano, Moon Jae-in, têm perante si a "valente e grande tarefa de retomar um diálogo sincero que conduza para uma paz sustentada na península coreana", segundo a nota.

A ONU também elogiou a decisão de Pyongyang e Seul para estabelecer uma linha telefônica direta, como foi anunciado na sexta-feira.

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