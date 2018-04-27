Coreias se comprometem agir para conseguir a "paz permanente" na península

As duas Coreias se comprometeram, nesta sexta-feira (27), cooperar para estabelecer uma "paz permanente" na península, e abrir conversas com os Estados Unidos com o objetivo de assinar um tratado de paz definitivo que substitua as hostilidades entre Pyongyang e Seul.

"O Norte e o Sul vão cooperar ativamente para estabelecer um sistema de paz permanente e estável na península coreana", afirma a declaração conjunta assinada pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, ao final da histórica cúpula realizada hoje na fronteira militarizada.