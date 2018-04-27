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Relações internacionais

Coreias se comprometem agir para conseguir a "paz permanente" na península

"O Norte e o Sul vão cooperar ativamente", afirma declaração conjunta dos dois países

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/04/2018 às 08:36

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As duas Coreias se comprometeram, nesta sexta-feira (27), cooperar para estabelecer uma "paz permanente" na península, e abrir conversas com os Estados Unidos com o objetivo de assinar um tratado de paz definitivo que substitua as hostilidades entre Pyongyang e Seul.

"O Norte e o Sul vão cooperar ativamente para estabelecer um sistema de paz permanente e estável na península coreana", afirma a declaração conjunta assinada pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, ao final da histórica cúpula realizada hoje na fronteira militarizada.

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