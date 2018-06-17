Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:22

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições

Colombianos vão às urnas hoje para escolher novo presidente

O resultado pode definir o futuro do acordo de paz, assinado em 2016

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/06/2018 às 10:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os quase 37 milhões de eleitores colombianos vão às urnas hoje (17) para escolher o sucessor do presidente Juan Manuel Santos. Dois candidatos estão na disputa e representam os extremos: o ex-senador Ivan Duque, de direita, e o esquerdista Ivan Petro, ex-guerrilheiro do M-19. O eleito terá mandato de quatro anos.

O resultado pode definir o futuro do acordo de paz, assinado em 2016, firmado entre o governo e as Forcas Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) – a maior guerrilha do país. Há ainda o desafio de reincorporar os ex-rebeldes das Farc na economia.

Leia Também

• De Aquidauana para o Mundo, "mini miss" vence concurso internacional na Colômbia

Eleito, o novo presidente terá de definir medidas relacionadas à absorção dos imigrantes venezuelanos, que cruzam a fronteira todos os dias, em busca de emprego e qualidade de vida.

Os eleitores também querem ações que combatam a corrupção, o aumento das taxas de desemprego e de insegurança. Os colombianos enfrentam o avanço do tráfico de drogas no país.

Estilos

Duque, que tem apoio dos ex-presidentes Álvaro Uribe e Andrés Pastrana, venceu o primeiro turno e lidera as pesquisas de opinião. Ele quer rever o acordo de paz com as Farc, por considerar que muitos dos responsáveis por crimes de guerra serão perdoados.

“Não quero destruir os acordos de paz, nem rasgá-los em pedacinhos”, disse Duque, durante a campanha. “O que quero é fazer algumas modificações, algumas correções, para assegurar uma paz com justiça, que puna os responsáveis por crimes”, destacou.

Pedro, porém, quer implementar o documento do jeito que está. “Não brincamos com fogo para assegurar uma era de paz para a Colômbia”, disse. Ele é considerado por muitos o exemplo de um acordo que deu certo: o ex-prefeito da capital, Bogotá, pertenceu à guerrilha M-19, que se dissolveu em 1990 e formou um partido político.

Propostas

Duque e Petro também têm propostas econômicas diferentes. Desconhecido da maioria do eleitorado, Duque passou anos trabalhando no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington (EUA), até ser eleito senador em 2014. Ele tem o apoio do empresariado e propõe reduzir impostos e os gastos públicos, para atrair investimentos privados.

Para Petro, a economia colombiana é demasiadamente dependente do petróleo, que os latifúndios improdutivos deveriam pagar mais impostos e que o país deveria investir mais em programas para reduzir a desigualdade social.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Desastre

Terremoto de magnitude 7,4 deixa mais de 100 mortos na Colômbia

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Tensão internacional

EUA ampliam sanções contra financiador do líder supremo do Irã

Publicidade

Internacional

Número de mortos em terremotos na Venezuela se aproxima de 2,6 mil

ÚLTIMAS

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo