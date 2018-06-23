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Vaticano condena sacerdote acusado de pedofilia a cinco anos de prisão

O julgamento começou ontem (22), mas a decisão foi tomada hoje

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/06/2018 às 10:40

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O Tribunal do Vaticano condenou neste sábado (23) a cinco anos de prisão o sacerdote Carlos Alberto Capella, ex-conselheiro da Nunciatura de Washington, nos Estados Unidos, por posse e troca de material pornográfico infantil.

O julgamento começou ontem (22), mas a decisão foi tomada hoje. O promotor Gian Piero Milano tinha pedido uma pena de cinco anos e nove meses de prisão, enquanto a defesa solicitava a condenação mínima, sem especificar o período que o acusado ficaria detido.

A Promotoria do Vaticano argumentou que Capella deveria ser condenado porque possuía grande quantidade de fotos e vídeos com menores em atos sexuais explícitos. Ele era acusado da posse e transmissão das imagens, já que havia feito postagens do material em um blog criado na plataforma Tumblr.

A defesa afirmou que o comportamento de Capella não é sinal "periculosidade", mas sim de um "problema psicológico". Para comprovar a tese, os advogados do sacerdote apresentaram uma avaliação que mostrava que ele não revelava "tendências de pedofilia" e sofria de "problemas relativos à sua fragilidade".

Capella teve a oportunidade de falar no julgamento antes da sentença e disse estar arrependido. Ele também afirmou que esperava que a situação fosse considerada com um incidente no caminho de sua vida sacerdotal. 

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