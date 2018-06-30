Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:23

Buscar

Últimas notícias
X

Tensão

OEA aprova resolução para condenar separação de famílias nos EUA

A iniciativa aprovada serve para manifestar energicamente a rejeição a qualquer política migratória que leve à separação de famílias

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/06/2018 às 11:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou nesta sexta-feira uma resolução promovida pelo México para condenar "energicamente" a política de separação de famílias de imigrantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pedir sua reunificação "o mais rápido possível".

A resolução contou com a adesão dos países do Triângulo Norte da América Central (El Salvador, Honduras e Guatemala) e, surpreendentemente, foi aprovada por consenso, sem que os EUA tornassem evidente sua oposição, durante uma sessão ordinária do Conselho Permanente da OEA, cuja sede fica em Washington.

Leia Também

• Decreto de Trump sobre crianças separadas só se aplica a casos novos

• Trump diz que ataque contra Síria foi "missão cumprida" com "execução perfeita"

Logo após a aprovação, o embaixador dos EUA na OEA, Carlos Trujillo, pediu a palavra para defender que seu país é uma "casa de boas-vindas para os imigrantes", mas tem o direito "soberano" de defender suas fronteiras e estabelecer sua política migratória.

A iniciativa aprovada serve para "manifestar energicamente a rejeição a qualquer política migratória que leve à separação de famílias, porque isto gera uma prática que viola os direitos humanos, em particular de crianças e adolescentes", diz o texto.

Além disso, com sua aprovação, a OEA exige que os Estados Unidos "evitem a separação de famílias" e "tomem os passos necessários para reunificar as crianças com seus pais o mais rápido possível".

Um dos pontos mais importantes é o pedido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) para que esta visite a fronteira sul dos EUA e "implemente as medidas que considerar pertinentes, incluindo a eventual adoção de medidas cautelares".

Até agora, a CIDH, um órgão autônomo da OEA, não ditou nenhuma medida cautelar para exigir que os EUA protejam as crianças imigrantes, mas, no dia 18 de junho, manifestou sua "profunda preocupação" pela separação de famílias, muitas delas procedentes da América Central.

A CIDH recebeu pedidos de vários grupos, como o Texas Civil Rights Project, que presta assessoria jurídica aos imigrantes, e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) do México, aos quais vêm se juntando instituições dedicadas à defesa dos direitos humanos dos governos de Colômbia, Equador, Guatemala e Honduras.

Em resposta a essas solicitações, a Comissão pediu neste mês às autoridades dos EUA informações sobre a separação de famílias para decidir se vai ditar medidas cautelares.

Esta é a primeira vez que a OEA dedica um Conselho Permanente à política de "tolerância zero", que levou à separação de 2.300 crianças de suas famílias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Desastre

Terremoto de magnitude 7,4 deixa mais de 100 mortos na Colômbia

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Tensão internacional

EUA ampliam sanções contra financiador do líder supremo do Irã

Publicidade

Internacional

Número de mortos em terremotos na Venezuela se aproxima de 2,6 mil

ÚLTIMAS

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo