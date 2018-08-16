Morre aos 76 anos Aretha Franklin, a "rainha do soul"

Perda para a música
A artista lutava contra um câncer no pancreas, diagnosticado em 2010
A cantora norte-americana Aretha Franklin, de 76 anos, morreu hoje (16), em casa, em Detroit, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por Gwendolyn Quinn, empresário da artista.
Chamada de a "rainha do soul" ou "dama do soul", Aretha Franklin virou ícone da música negra. Era apontada como referência e foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stones.
Talentosa e com uma elevada habilidade artística e vocal, Aretha Franklin também interpretou jazz, rock, blues, pop e ópera.
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