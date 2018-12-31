Tempestade tropical mata pelo menos 68 pessoas nas Filipinas

A tempestade tropical deixou um rastro de pelo menos 68 mortes nas Filipinas em decorrência de deslizamentos de terra e inundações provocadas por forte chuva. Mais de 79 mil pessoas foram atingidas em seis províncias. A informação é do Conselho Nacional de Redução e Gestão de Risco de Desastres (NDRRMC).

Pelos dados, 15 mortes ocorreram na província de Albay, seis na província de Sorsogon, 16 na província de Camarines Sur, seis em Camarines Norte e sete na província de Masbate. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas.

Há ainda, segundo o conselho, pelo menos 19 pessoas desaparecidas nas regiões de Albay, Camarines Norte, Camarines Sur e Sorsogon.

De acordo com o relatório, inundações generalizadas foram relatadas nas províncias do norte e centro das Filipinas. Além de fortes ventos e chuva, áreas devastadas pela tempestade tropical sofreram quedas de energia.

O conselho alertou que o número de vítimas pode aumentar nos próximos dias. A Administração de Serviços Atmosféricos, Geográficos e Astronômicos das Filipinas advertiu que mais tempestades podem ocorrer nas regiões central e norte do país.