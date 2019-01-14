Queda de avião militar no Irã mata 15 pessoas

Um Boeing 707 caiu hoje no Irã quando transportava 16 pessoas. Há um sobrevivente, um engenheiro de voo que já foi levado para um hospital.

O aparelho caiu numa zona habitacional, a oeste de Teerã, capital iraniana, perto do Aeroporto de Fath.

O destino do avião era o aeroporto internacional Payam, a 40 quilômetros de Teerã. O mau tempo pode ter sido a causa do acidente.

O avião, que transportava carne, saiu da cidade de Quriguistão, e sofreu o acidente depois de uma falha no sistema de pouso de emergência.