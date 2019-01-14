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Queda de avião militar no Irã mata 15 pessoas

O aparelho caiu numa zona habitacional, a oeste de Teerã, capital iraniana, perto do Aeroporto de Fath

Guilherme Henrique

Publicado em 14/01/2019 às 11:15

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Um Boeing 707 caiu hoje no Irã quando transportava 16 pessoas. Há um sobrevivente, um engenheiro de voo que já foi levado para um hospital.

O aparelho caiu numa zona habitacional, a oeste de Teerã, capital iraniana, perto do Aeroporto de Fath.

O destino do avião era o aeroporto internacional Payam, a 40 quilômetros de Teerã. O mau tempo pode ter sido a causa do acidente.

O avião, que transportava carne, saiu da cidade de Quriguistão, e sofreu o acidente depois de uma falha no sistema de pouso de emergência.

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