Três dias após explosão, México contabiliza 91 mortos

Internacional
A explosão ocorreu no sábado (19) e a suspeita é que foi motivada pela perfuração do gasoduto
Três dias depois da explosão no gasoduto no município de Tlahuelilpan, em Hidalgo, no México, o país contabiliza 91 mortos, 52 feridos atendidos em vários hospitais, além de 68 restos mortais, dos quais 10 foram identificados.
O governador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, disse que o esforço no momento se concentra em “salvar vidas”. Segundo ele, paralelamente a população deve apoiar a estratégia nacional contra o roubo de hidrocarbonetos.
De acordo com o governador, as famílias afetadas pela explosão estão recebendo suporte para dormir, alimentar-se, para apoio funeral e transporte.
A explosão ocorreu no sábado (19). A suspeita é que foi motivada pela perfuração do gasoduto.
O furto de combustíveis no México se tornou um problema nacional. Na semana passada, o presidente da República concedeu entrevista coletiva, na qual detalhou um plano de governo para combater este tipo de crime.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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