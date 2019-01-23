Equipes procuram avião que caiu na Europa com jogador argentino

Internacional
As buscas pela aeronave foram retomadas na manhã desta quarta-feira (23)
O avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala continua desaparecido no Canal da Mancha, que liga a França ao Reino Unido. As buscas pela aeronave foram retomadas na manhã desta quarta-feira (23).
O monomotor modelo Piper Malibu, com dois passageiros, tinha decolado do aeroporto de Nantes (França) e seguia para Cardiff, no País de Gales, na noite de segunda-feira (21).
A aeronave desapareceu dos radares às 20h30 (horário local) quando estava a 20 km ao norte da ilha britânica de Guernsey.
Hoje, dois aviões sobrevoam uma área específica onde a equipe de resgate acredita que seja mais provável encontrar vestígios do aparelho.
Na terça-feira, a polícia havia informado que as buscas pelo avião se concentravam em uma área de cerca de 3 mil km², perto da costa noroeste da França.
Emiliano Sala é um jogador de futebol e tem 28 anos. No sábado (19), ele teve a transferência confirmada do Nantes para o Cardiff City FC, do País de Gales.
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