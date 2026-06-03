Massacre histórico: 706 baleias e golfinhos são mortos em apenas um dia nas Ilhas Faroé

As águas das Ilhas Faroé, um arquipélago autônomo sob soberania da Dinamarca no Atlântico Norte, foram palco de um dos episódios mais sangrentos e devastadores da história recente da região. Em menos de 24 horas, uma série de três caçadas consecutivas — conhecidas tradicionalmente como grindadráp ou simplesmente grind — resultou no massacre de 706 mamíferos marinhos.

O balanço oficial da matança inclui 402 baleias-piloto, 300 golfinhos-de-laterais-brancas e quatro golfinhos-nariz-de-garrafa. Os números, considerados alarmantes por ambientalistas, não contabilizam os inúmeros filhotes e fetos das fêmeas grávidas que também perderam a vida.

Cenas de agonia e brutalidade extrema

Toda a ação foi minuciosamente documentada e denunciada pela organização internacional de conservação marinha Sea Shepherd, que classificou a escala da matança como "sem precedentes". De acordo com os relatos e as imagens capturadas por ativistas, os animais foram cercados e encurralados por barcos motorizados em três baías diferentes do arquipélago (Tórshavn, Skálabotnur e Hvalvík).

Ao ficarem acuados na parte rasa das praias, os animais foram atacados pelos participantes com longas lanças e facões.

Testemunhas relataram um cenário de caos absoluto: devido à quantidade massiva de animais, os caçadores ficaram sem as lanças espinhais regulamentares (projetadas para uma morte mais rápida). Sem o equipamento correto, centenas de golfinhos foram cortados vivos com facas comuns, prolongando sua agonia enquanto batiam contra as rochas e sangravam até a morte.

Durante o monitoramento, dois ativistas da Sea Shepherd foram presos pela polícia local sob a acusação de "interferência", em uma clara tentativa das autoridades de conter a repercussão negativa e a exposição das imagens na imprensa global.

Blindagem política e revolta internacional

A reação do governo local ao massacre gerou ainda mais indignação internacional. Em vez de impor limites à prática, o parlamento das Ilhas Faroé aprovou por unanimidade uma emenda jurídica que isenta legalmente o Grindadráp de cumprir a Lei de Bem-Estar Animal do território. Na prática, a medida blinda os pescadores e impede que eles sejam processados criminalmente por crueldade e maus-tratos.

Defensores da caça justificam o massacre como uma "tradição viking" que remonta ao ano 800 d.C. e alegam defesa da soberania cultural. No entanto, cientistas e economistas rebatem o argumento, apontando que o arquipélago possui hoje uma economia moderna e altamente desenvolvida, tornando a caça completamente desnecessária para a subsistência da população.

Além disso, relatórios de saúde pública já alertaram que a carne desses animais está altamente contaminada por mercúrio e microplásticos, representando um grave risco à saúde humana. Organizações de direitos dos animais agora pressionam o Reino Unido e a União Europeia para que apliquem sanções econômicas e comerciais contra o arquipélago como forma de banir a barbárie em definitivo.