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Fiscalização

Em Miranda, PM apreende drogas e prende três pessoas por tráfico

Renan Nucci

Publicado em 18/03/2019 às 13:37

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Durante patrulhamento no final de semana, a Polícia Militar de Miranda apreendeu drogas e prendeu três pessoas por envolvimento com o tráfico.

Os dois primeiros a serem presos foram um homem de 37 e outro de 21 anos de idade, depois de serem abordados na Rua São José, por volta das 23 horas da sexta-feira.

Ao verem a viatura se aproximando, tentaram, sem sucesso, jogar uma porção de maconha sobre o muro de uma residência próxima. Com eles ainda foram encontradas outras duas porções maconha e uma de cocaína.

Já a terceira pessoa presa, foi um homem de 22 anos de idade, por volta das 00h40min do sábado, depois de ser abordado em uma blitz de trânsito, no Centro da cidade. Em um de seus bolsos havia uma porção de maconha.

Dadas as circunstâncias das distintas ocorrências, ambos foram presos e as drogas apreendidas, sendo entregues à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.

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