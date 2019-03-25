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PRF recupera carro de motorista roubado durante sequestro na Capital

O motorista, um jovem de 18 anos, confessou que entregaria o carro em Corumbá

Guilherme Henrique

Publicado em 25/03/2019 às 11:00

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na madrugada deste domingo (24), no km 602 da BR-262, em Miranda, o carro de um motorista de aplicativo que foi vítima de roubo e sequestro na noite de sábado, em Campo Grande.

Após receberem informação da Central da PRF de um roubo seguido de sequestro, envolvendo um motorista de aplicativo, o veículo, um Toyota/Etios com placas de Campo Grande, foi abordado pelos agentes na Unidade Operacional da PRF em Miranda/MS, às 5h10 da manhã.

O motorista, um jovem de 18 anos, confessou que entregaria o carro em Corumbá, para um homem chamado “Boliviano” e receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte.

O automóvel e o preso foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda.

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