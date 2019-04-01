Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:35

Buscar

Últimas notícias
X

Miranda

Com material didático especial, pescadores ribeirinhos são alfabetizados em projeto do MS

Thailla Torres

Publicado em 01/04/2019 às 18:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural (Ipedi) construiu uma cartilha especialmente feita para alfabetização de pescadores ribeirinhos adultos. O material está sendo usado pelo grupo de alunos do projeto Barco de Letras, composto por pescadores ribeirinhos da região do Pantanal de Miranda, no Mato Grosso do Sul.

Com a cartilha, os alunos da professora Janete Correa – alfabetizadora e coordenadora do Barco de Letras – passam a utilizar um material contextualizado, que traz nas páginas a alfabetização através de coisas do dia-a-dia no Pantanal. “Desse modo o aprendizado terá mais significado para os alunos”, explica a especialista em educação Walquiria Angélica Bitonti que coordenou o processo de construção da cartilha.

“Estamos num trabalho de avaliação da aplicação do material e vamos medir os impactos que ele teve na qualidade do aprendizado dos alunos. Assim poderemos corrigir algumas falhas que descobrirmos e aperfeiçoarmos o material”, afirma a assistente social Elange Ribeiro, que coordena a avaliação de indicadores de impacto do Ipedi.

“A metodologia que usamos para fazer a cartilha é a reaplicação do trabalho que fizemos no projeto Kalivono, que fez um livro de alfabetização para crianças indígenas. É uma tecnologia social que desenvolve educação em contextos socialmente complexos e que já é, inclusive, certificada por importantes instituições nacionais”, lembra a presidente do Ipedi, Denise Silva, coordenadora do Barco do Letras.

A cartilha do Barco de Letras foi construída a partir de recursos obtidos com o Prêmio Acolher, do Movimento Natura. O Barco de Letras foi um dos projetos a ser escolhido para receber a premiação, vencendo iniciativas de todo o Brasil em 2017.

Originalmente o projeto foi patrocinado pela Brazil Foundation.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Única representante de MS

Professora mirandense é selecionada para formação internacional de física

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Miranda

Passageiros de ônibus interestadual são presos com skunk e cocaína na BR-262

Apreensão ocorreu durante fiscalização da PRF; entorpecentes tinham como destino a cidade de São Paulo

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Publicidade

Aniversário

Miranda celebra 248 anos com Fecir, rodeio e grandes shows musicais

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo