Começa hoje atendimento gratuito na Defensoria Pública de Miranda e Bodoquena

Começa hoje o atendimento com a defensora pública da Comarca de Miranda e Bodoquena, Maria Clara de Morais Porfírio. A ação é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Assistência Social, e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Comarca de Miranda e Bodoquena.

Os atendimentos são gratuitos e realizados às terças-feiras, a cada 15 dias, mediante agendamento, a partir das 8h, no Cartório Eleitoral. As áreas atendidas são: civil, comercial, criminal, contratos, direito do consumidor, direito de família, direito criminal e direito de trânsito, bem como a defesa do acusado que não tem condições de pagar advogado.

Lembrando que a população de Bodoquena já possui a assistência, todas as terças-feiras, em Miranda, mas, para facilitar o acesso sem que o munícipe tenha que se deslocar à cidade vizinha, a Defensora realizará o atendimento in loco.

Para obter mais informações os telefones para contato são (67) 3268-1796, Secretaria de Assistência Social ou (67) 3268-1017, Cartório Eleitoral. Os agendamentos serão feitos diretamente no Cartório Eleitoral, de segunda à sexta-feira, das 8h às 13h.

O próximo atendimento será realizado dia 16 de abril.