Em Miranda, PM apreende arma de fogo e recupera celular furtado

Duas ocorrências atendidas ontem (08) pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Miranda, resultaram na apreensão de uma arma de fogo, provavelmente utilizada na prática de crime, e na recuperação de um smartphone furtado no Centro do município.

Apreensão de arma de fogo

O primeiro fato teve início após a Central de Operações 190 receber a informação de que um homem, vítima de disparos de arma de fogo, estaria em atendimento médico no hospital da cidade, no início da manhã.

Na unidade de saúde, os policiais militares receberam da vítima (adolescente de 17 anos de idade) as informações pertinentes sobre o autor, suas características e seus possíveis paradeiros. Segundo ela, por motivos banais durante um bate-papo na zona rural da cidade, o autor efetuou disparos que o atingiu e fugiu logo em seguida.

Com tais informações, a guarnição de serviço foi até a residência do autor, mas não conseguiu capturá-lo, pois assim que o mesmo viu a aproximação dos policiais militares, abandonou um revólver calibre .22 e 31 munições do mesmo calibre (provavelmente a mesma utilizada na prática do crime) e fugiu tomando rumo desconhecido.

Recuperação de um smartphone furtado

A segunda ocorrência atendida às 10h30min pela equipe RP teve como “pontapé inicial” a informação recebida na Central de Operações 190, sobre um homem que relatou ter sido vítima de furto de seu smartphone que estava dentro de seu caminhão, quando deixou estacionado próximo a um Posto de Combustível na cidade. Instantes depois, a mesma vítima foi até uma loja de assistência técnica e consertos de telefones, e lá reconheceu o autor e seu aparelho.

Já no local, a guarnição de serviço colheu os dados e características do autor (homem de 40 anos de idade), encontrando-o logo em seguida, ainda pelo Centro Comercial da cidade.