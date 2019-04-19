Professora indígena fala da cultura terena para alunos de Miranda

Embora Miranda seja um município rodeado por comunidades indígenas e quase um terço da população ser de indígenas da etnia terena, ainda há muito que os moradores não-índios do município desconhecem sobre a cultura terena.

Ajudar neste processo de conhecimento mútuo destruindo preconceitos e gerando, acima de tudo, fraternidade, é um dos objetivos no Ipedi (Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural). Exemplo disso foi a aula diferenciada que a professora Walquíria Angelica – que além de professora é também integrante da diretoria do Ipedi – realizou com uma turma de alunos do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Caic.

Para celebrar o mês de abril, em que se comemora o Dia do Índio, Walquiria contou com a presença da indígena terena Evanilda Rodrigues, uma das mais importantes lideranças indígenas femininas de Mato Grosso do Sul, que também desenvolve projetos no Ipedi.

Na aula as crianças conversaram, aprenderam sobre arte e cultura terena e, acima de tudo, fortaleceram laços de convivência com a vida indígena tão presente na comunidade mas, na maioria das vezes, tão pouco respeitada.

História - Evanilda criou um grupo de dança indígena com meninas de sua aldeia. Por três anos consecutivos teve um projeto de resgate cultural aprovados e financiados pela organização Brazil Foundation, uma das importantes organizações financiadoras do terceiro setor no Brasil. Recentemente iniciou o Projeto Tramas, que ensina artesanato indígena a um grupo de crianças das aldeias Moreira e Passarinho, em Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Ela também integra organizações indígenas de extrema importância para seu povo e já viajou para o exterior representando mulheres indígenas.