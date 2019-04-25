Menores invadem casa em Miranda, furtam notebook e caixa de som e são apreendidos

Dois adolescentes, de 12 e 14 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar ontem, em Miranda, depois de invadirem uma casa e furtarem uma caixa de som e um notebook no bairro Ayrton de Albuquerque.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 31 anos, chegou em casa no início da noite e percebeu o imóvel arrombado pela janela. Ao verificar o interior, se deu conta que os objetos haviam sido levados.

Ela acionou os policiais que passaram a fazer rondas pela região e encontrou um dos menores suspeitos. Ele foi abordado e confessou o furto, alegando que havia vendido a caixa de som para um homem da região.

Os policiais foram para a casa deste homem e localizaram o aparelho, mas ele não estava. Em seguida, os policiais foram para a casa do outro adolescente, onde ele acabou apreendido junto com o notebook.