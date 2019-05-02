Polícia Militar realiza passagem de comando em Miranda

Mudança
O tenente José Eduardo Camargo Lemos deixa o cargo ao ingressar na reserva
Nesta quinta-feira (02) foi realizada a solenidade de passagem de comando da Polícia Militar em Miranda.
Depois de um ano a frente do Pelotão PM de Miranda, o tenente José Eduardo Camargo Lemos deixa o cargo ao ingressar na reserva. Quem assume é o tenente Masaaqui.
José serviu durante quase 30 anos e fez um emocionante discurso carregado de lembranças da carreira.
Coronel Hélio Gauto que, representando o Comandante-Geral da PM, enalteceu os trabalhos e currículos dos dois oficiais, desejando-lhes sucesso nas novas jornadas.
Já o tenente-coronel Amaral discursou e desejou “dias de glórias” ao novo comandante.
Miranda
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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