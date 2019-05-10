PRF frustra golpe contra locadora de veículos em Miranda e prende homens

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na quarta-feira (08), no km 602 da BR 262, em Miranda, um veículo fruto de estelionato.

Durante fiscalização, a equipe abordou um Fiat Toro com placas de Belo Horizonte/MG. Após consulta ao sistema, foi encontrada uma ocorrência de estelionato registrada por uma locadora de veículos em Americana/SP, desde o dia 15 de abril.

O motorista, de 43 anos, declarou que foi convidado pelo passageiro, de 30 anos, a dirigir o veículo, já que ele não possuía CNH. O passageiro informou que comprou o veículo na rua 25 de março, em São Paulo/SP e que estaria viajando de Colorado/PR até Corumbá para comprar roupas.

Os dois foram presos e encaminhados junto com o automóvel para Delegacia de Polícia Civil em Miranda, onde poderão responder pelo crime de apropriação indébita de veículo.