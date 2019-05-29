Duas motos roubadas na Capital são recuperadas pela PRF em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou segunda-feira, 27 de maio, no km 625 da BR 262, em Miranda, duas motos roubadas.

Durante fiscalização, a equipe abordou um Honda Titan Fan 150 e um Honda Titan Fan 160, ambas com placas aparentes de Campo Grande. Os condutores, de 21 anos e um menor de idade, de 14 anos, não apresentaram documentos dos veículos e informaram não serem habilitados.

Após vistoria, foi constatado que as duas motocicletas possuíam registro de roubo em Campo Grande, sendo uma delas desde o dia de ontem, na Capital. Os rapazes não informaram para onde levariam os veículos.

Os envolvidos e as motocicletas foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda.