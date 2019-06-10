Homem dorme com panela no fogo, provoca incêndio e é salvo pela PM em Miranda

Homem de 37 anos foi salvo pela Polícia Militar de um incêndio ocorrido na tarde de sábado, na residência onde ele mora com o irmão, de 42 anos, localizada no bairro Cherogami, em Miranda. A vítima dormiu com as panelas no fogão, ocasião em que o fogo se espalhou. Ele foi encontrado desacordado, mas passa bem conforme apurado.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas de rotina pelo bairro, quando avistaram uma fumaça forte vindo de imóvel na Rua Homero Rebua Candia. A equipe foi ao local averiguar, oportunidade em que encontrou o homem de 42 anos embriagado e desesperado porque não conseguiu entrar na casa, onde estaria seu irmão.

Diante dos fatos, heróis da PM conseguiu acessar o interior do imóvel que estava tomado pela fumaça. A vítima estava desacordada e foi retirada do local, enquanto outros policiais combatiam o fogo por meio de uma mangueira que estava fora da residência. Os policiais então descobriram que o fogo começou a partir da cozinha.

Ao dormir com o fogão ligado, a panela esquentou demais e começou a pegar fogo. As chamas atingiram panos de prato e se alastraram. Ainda segundo a polícia, ambos os irmãos estavam embriagados e se recusaram a serem levados ao hospital para atendimento médico.