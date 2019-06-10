Homem tenta matar outro com facada no pescoço e acaba preso em flagrante

Homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar de Miranda na noite deste domingo, depois de tentar matar outro, de 38 anos, com uma facada no pescoço. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital do município.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada para ir ao hospital porque havia dado entrada um homem vítima de tentativa de homicídio. No local, os policiais conversaram com ele, que deu detalhes sobre os fatos.

A vítima explicou que estava na casa de sua mãe, bebendo com o autor, quando sem motivo aparente o homem pegou uma faca e lhe agrediu. Uma testemunha prestou socorro e levou a vítima para atendimento médico.

Em posse das informações, os policiais passaram a fazer rondas em busca do suspeito e conseguiram localizá-lo na casa de outra pessoa. Ele não soube explicar os motivos do ataque e nem onde estava a faca, mas foi preso.