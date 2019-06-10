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PM de Miranda prende dois foragidos no final de semana

Renan Nucci

Publicado em 10/06/2019 às 07:41

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A Polícia Militar de Miranda capturou dois foragidos da Justiça entre o final da noite de sábado e o início da madrugada de domingo.

O primeiro deles foi um homem de 41 anos, abordado às 23h30 de sábado na Rua General Amaro Bittencourt, em frente ao Fórum.

Durante averiguação, os policiais constataram que havia mandado de prisão em aberto contra ele. Por este motivo, foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil.

O outro foi preso no início da madrugada de domingo, durante abordagem na 13 de Maio, em frente à Prefeitura Municipal.

Ao verificar a situação do homem de 32 anos, a PM constatou que estava foragido e o deteve, levando-o para a delegacia.

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