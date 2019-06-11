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Resoluções aprovam mudanças no calendário das escolas estaduais de Miranda

Outra publicação, presente no DOE desta segunda-feira (10.06), oficializou o novo calendário para o curso EJA – Conectando Saberes – Indígena, ofertado na EE Cacique Timóteo, no mesmo município

Renan Nucci

Publicado em 11/06/2019 às 06:54

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 A Secretaria de Estado de Educação (SED) tornou pública, nesta segunda-feira (10.06), por meio de divulgação no Diário Oficial do Estado (DOE), o novo calendário escolar para as unidades escolares localizadas no município de Miranda. A mudança, em caráter de excepcionalidade, traz uma nova data para o período de férias dos estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE).

Com a alteração, os alunos da REE ficarão entre os dias 17 e 31 de julho em recesso. O período foi escolhido em função das mesmas datas adotadas pela Rede Municipal. A alteração se deu com o objetivo de não afetar o funcionamento da prestação de serviços de transporte escolar na região, uma vez que os estudantes de ambas as Redes se deslocam por meio do mesmo sistema. Para os demais estudantes da Rede Estadual, o período de férias permanece entre os dias 01 e 15 de julho.

EJA – Conectando Saberes

Outra Resolução, também presente na edição deste início de semana do DOE, prevê a mesma mudança para os estudantes matriculados no Curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Conectando Saberes – ofertado pela Escola Estadual Indígena Cacique Timóteo, localizada no mesmo município.

As publicações podem ser encontradas entre as páginas 05 e 08, da Edição n. 9.920 do Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira, 10 de junho de 2019.

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