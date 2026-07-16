Miranda celebra 248 anos com Fecir, rodeio e grandes shows musicais

Fecir em 2025: evento é destaque na programação de aniversário de Miranda / Arquivo/Ronaldo Vídeo

Miranda celebra seus 248 anos de fundação nesta quinta-feira (16), reafirmando a importância histórica e cultural de um dos municípios mais tradicionais de Mato Grosso do Sul. Para marcar a data, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial com a 24ª Fecir (Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural), rodeio em touros, cavalgada, parque de diversões, exposições, praça de alimentação e apresentações com artistas de destaque no cenário musical.

As comemorações seguem até domingo (19), com entrada gratuita no Parque de Exposições e Eventos 16 de Julho - Pedro Pedrossian. A abertura, nesta quinta-feira, será marcada pelo show da dupla Guilherme & Benuto. Na sexta-feira (17), sobem ao palco Trazendo a Arca e Henrique & Najla. Já no sábado (18), a animação ficará por conta de Renan & Romário e Fiorella. O encerramento, no domingo (19), terá apresentação da dupla Ícaro & Gilmar. Em todas as noites, o público também contará com show do DJ Anderson Batista.

A Fecir reúne artesanato, gastronomia, cultura e empreendedorismo, valorizando os talentos locais e fortalecendo a economia criativa do município. O evento ainda inclui o tradicional rodeio em touros, reunindo competidores e profissionais de diversas regiões do país, além da cavalgada e outras atrações voltadas às famílias.

A programação comemorativa é realizada pela Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com o Clube do Laço Coração Pantaneiro, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Atrações da Fecir em 2026 - Divulgação

Cidade histórica

Fundada em 16 de julho de 1778, Miranda está entre os municípios mais antigos de Mato Grosso do Sul. Sua origem remonta à construção do Presídio Nossa Senhora do Carmo do Rio Mondego, erguido para proteger a região contra invasões. Inicialmente chamada de Mondego, a localidade passou a se chamar Nossa Senhora do Carmo de Miranda e, posteriormente, apenas Miranda, em homenagem ao então governador Caetano Pinto de Miranda.

Durante a Guerra do Paraguai, em 1865, o município foi destruído pelas tropas paraguaias, mas acabou reconstruído e retomou seu desenvolvimento ao longo das décadas.

Segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2025, Miranda possui cerca de 26.512 habitantes distribuídos em uma área de 5.470,975 quilômetros quadrados, mantendo forte ligação com a pecuária, o turismo e a cultura pantaneira.

Miranda está entre os municípios mais antigos de Mato Grosso do Sul - Divulgação/Prefeitura de Miranda