Escolas de Nioaque recebem campanha “Faça Bonito” para combater exploração sexual infantil

Educação
Unidades de ensino de Nioaque estão recebendo a campanha “Faça Bonito”, com o objetivo de informar alunos da rede de ensino do município sobre a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, a fim de combater o abuso e exploração sexual infantil.
A campanha foi realizada na Escola Municipal Dr. José Garcia Neto (Assentamento Palmeira) e na Escola Municipal Guilherme Corrêa-Polo.
Durante as ações foram distribuídos brindes aos alunos, como jogos e camisetas da campanha.
O dia 18 de Maio é considerado o Dia Nacional de Mobilização e luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes. Com o objetivo de informar sobre o tema, a campanha será promovida durante todo mês de maio com vídeos, jogos, leitura de livros e bonecos.
Saúde mental
Atividades voltadas aos servidores começaram na terça-feira; programação segue até sexta-feira com ações sobre saúde mental e valorização da vida
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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