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Educação

Escolas de Nioaque recebem campanha “Faça Bonito” para combater exploração sexual infantil

Thailla Torres

Publicado em 16/05/2019 às 14:21

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Unidades de ensino de Nioaque estão recebendo a campanha “Faça Bonito”, com o objetivo de informar alunos da rede de ensino do município sobre a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, a fim de combater o abuso e exploração sexual infantil.

A campanha foi realizada na Escola Municipal Dr. José Garcia Neto (Assentamento Palmeira) e na Escola Municipal Guilherme Corrêa-Polo.

Durante as ações foram distribuídos brindes aos alunos, como jogos e camisetas da campanha.

O dia 18 de Maio é considerado o Dia Nacional de Mobilização e luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes. Com o objetivo de informar sobre o tema, a campanha será promovida durante todo mês de maio com vídeos, jogos, leitura de livros e bonecos.

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