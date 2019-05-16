Escolas de Nioaque recebem campanha “Faça Bonito” para combater exploração sexual infantil

Unidades de ensino de Nioaque estão recebendo a campanha “Faça Bonito”, com o objetivo de informar alunos da rede de ensino do município sobre a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, a fim de combater o abuso e exploração sexual infantil.

A campanha foi realizada na Escola Municipal Dr. José Garcia Neto (Assentamento Palmeira) e na Escola Municipal Guilherme Corrêa-Polo.

Durante as ações foram distribuídos brindes aos alunos, como jogos e camisetas da campanha.

O dia 18 de Maio é considerado o Dia Nacional de Mobilização e luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes. Com o objetivo de informar sobre o tema, a campanha será promovida durante todo mês de maio com vídeos, jogos, leitura de livros e bonecos.