Acelera Nioaque: Moradores postam vídeo elogiando a Ponte do Passo

A Ponte do Passo, recentemente concluída em Nioaque, está se revelando uma transformação significativa para as famílias locais e para o desenvolvimento da região. Anunciada pela Prefeitura no início de julho e agora liberada para o tráfego, essa obra representa um marco crucial para a comunidade.

Os moradores têm expressado sua gratidão e entusiasmo através de vídeos compartilhados nas redes sociais, destacando a ponte de concreto como um símbolo de segurança e facilidade de acesso. A conclusão do trabalho de terraplanagem nas cabeceiras da ponte é essencial para garantir a segurança de todos que utilizam essa via vital para o município.

O impacto desta conquista vai além da infraestrutura física. Para a população de Nioaque, isso significa mais do que simplesmente uma nova estrutura: é um passo em direção à segurança, integração e progresso. A Prefeitura e a empresa responsável pela obra estão unidas no reconhecimento do apoio e compreensão da população durante os meses de trabalho árduo para completar essa importante melhoria.

O Prefeito Valdir Júnior enfatizou a importância dessa conquista para o município, ressaltando que a Ponte do Passo não apenas conecta áreas geográficas, mas também promove um futuro mais promissor para todos os cidadãos de Nioaque.