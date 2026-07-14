Escola indígena de Nioaque conquista título estadual e garante vaga nos JEBs

Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, de Nioaque: grande campeã da Seletiva Estadual Escolar de Futebol de Campo Sub-18 / Divulgação

A Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, de Nioaque, conquistou o título da Seletiva Estadual Escolar de Futebol de Campo Sub-18 e garantiu vaga para os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), que serão realizados neste ano em Recife (PE). Com o resultado, a equipe também permanece na disputa por uma possível classificação ao Campeonato Mundial Escolar de Futebol de Campo, previsto para acontecer na China.

A seletiva foi disputada no Estádio Mauro Resstel, em Nioaque, reunindo equipes de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Promovida pela Feems (Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul), em parceria com a Prefeitura de Nioaque, a competição teve a final no último domingo (12), quando foi definido o representante sul-mato-grossense na etapa nacional.

Para a diretora da Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, Daniele Lourenço, a conquista é fruto do empenho dos estudantes e do trabalho desenvolvido por toda a comunidade escolar.

"Essa conquista representa muito mais do que um troféu. É o reconhecimento da dedicação dos nossos estudantes, do trabalho desenvolvido pela escola e do apoio das famílias. Ver nossos jovens chegando a uma competição nacional mostra que, quando existem oportunidades, eles respondem com talento, disciplina e determinação", destacou.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Dionas Martins, afirmou que o resultado reforça a importância dos investimentos no esporte escolar e no incentivo aos jovens atletas.

"Cada competição é uma oportunidade de revelar talentos, fortalecer valores e abrir novos caminhos para nossos jovens. Essa conquista mostra que o esporte escolar tem um papel fundamental na formação dos estudantes e nos motiva a continuar ampliando esse trabalho", afirmou.

O prefeito André Guimarães (PP) também comemorou a classificação e ressaltou que a conquista projeta o nome de Nioaque no cenário esportivo estadual.

"Receber uma competição estadual já era motivo de orgulho para o município. Ver uma escola de Nioaque conquistar esse título torna esse momento ainda mais significativo. Essa vitória demonstra o potencial da nossa juventude e reforça a importância de investir no esporte como ferramenta de educação, inclusão e transformação social", disse.

Agora, a equipe inicia a preparação para representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros, principal competição estudantil do país. Caso avance nas próximas fases, os atletas ainda poderão conquistar uma vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar de Futebol de Campo, na China.