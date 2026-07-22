Acessibilidade

22 de Julho de 2026 • 15:52

Buscar

Últimas notícias
X
Cultura

Festival da Rota Bioceânica leva atrações gratuitas a Nioaque neste sábado

Circuito reúne música, dança, cinema, gastronomia, feira criativa e atividades para toda a família

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 15:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nioaque recebe mais uma etapa do Festival da Rota Bioceânica / Divulgação

Nioaque recebe, neste sábado (25), mais uma etapa do Festival da Rota Bioceânica, circuito cultural que percorrerá municípios sul-mato-grossenses ao longo dos próximos 12 meses com uma programação gratuita voltada à valorização da cultura, do turismo e da economia criativa.

Promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), o projeto integra a iniciativa MS na Rota + CriAtiva e passará pelas oito cidades sul-mato-grossenses que fazem parte da Rota Bioceânica.

A programação terá início às 16h, no Estádio Mauro Resstel, reunindo apresentações musicais, dança, circo, cinema, literatura, gastronomia, feira criativa e atrações voltadas para públicos de diferentes idades, com entrada gratuita.

Além das apresentações culturais, o festival abrirá espaço para artesãos, produtores culturais, empreendedores e trabalhadores da gastronomia de Nioaque, incentivando a divulgação de produtos locais e a geração de renda.

Para o prefeito André Guimarães (PP), a realização do circuito reforça o potencial da Rota Bioceânica para impulsionar o desenvolvimento dos municípios da região.

"A Rota Bioceânica precisa representar mais do que passagem. Ao receber esse circuito, Nioaque conecta cultura, turismo e economia, valoriza sua identidade e cria novas oportunidades para a população", afirmou.

O Festival da Rota Bioceânica busca fortalecer a circulação de artistas, incentivar a produção cultural regional e ampliar a integração entre os municípios que fazem parte do corredor internacional.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Feminicídio e homicídio

Homem foge após matar esposa com tiros e conhecido a facadas em Nioaque

Orgulho

Escola indígena de Nioaque conquista título estadual e garante vaga nos JEBs

Equipe da Escola Estadual Angelina Vicente representará Mato Grosso do Sul na competição nacional, em Recife

Esporte e turismo

Etapa estadual de Velocross movimenta Nioaque e impulsiona turismo esportivo

Publicidade

Funcionalismo

Prefeitura de Nioaque antecipa pagamento de 50% do 13º salário dos servidores

ÚLTIMAS

Saúde

Vigilância em Saúde de Aquidauana promove capacitação no Hospital Funrural

Treinamento busca fortalecer os protocolos após implantação do Pronto Atendimento 24 Horas na unidade

Campanha de destaque

Anastácio conquista pódio no vôlei adaptado dos Jogos da Melhor Idade

Equipe masculina 60+ foi bronze em Três Lagoas, enquanto o time feminino garantiu permanência entre as seis melhores equipes do estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo