Festival da Rota Bioceânica leva atrações gratuitas a Nioaque neste sábado

Nioaque recebe mais uma etapa do Festival da Rota Bioceânica / Divulgação

Nioaque recebe, neste sábado (25), mais uma etapa do Festival da Rota Bioceânica, circuito cultural que percorrerá municípios sul-mato-grossenses ao longo dos próximos 12 meses com uma programação gratuita voltada à valorização da cultura, do turismo e da economia criativa.

Promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), o projeto integra a iniciativa MS na Rota + CriAtiva e passará pelas oito cidades sul-mato-grossenses que fazem parte da Rota Bioceânica.

A programação terá início às 16h, no Estádio Mauro Resstel, reunindo apresentações musicais, dança, circo, cinema, literatura, gastronomia, feira criativa e atrações voltadas para públicos de diferentes idades, com entrada gratuita.

Além das apresentações culturais, o festival abrirá espaço para artesãos, produtores culturais, empreendedores e trabalhadores da gastronomia de Nioaque, incentivando a divulgação de produtos locais e a geração de renda.

Para o prefeito André Guimarães (PP), a realização do circuito reforça o potencial da Rota Bioceânica para impulsionar o desenvolvimento dos municípios da região.

"A Rota Bioceânica precisa representar mais do que passagem. Ao receber esse circuito, Nioaque conecta cultura, turismo e economia, valoriza sua identidade e cria novas oportunidades para a população", afirmou.

O Festival da Rota Bioceânica busca fortalecer a circulação de artistas, incentivar a produção cultural regional e ampliar a integração entre os municípios que fazem parte do corredor internacional.