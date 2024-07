Novo cartão postal de Nioaque: Iniciada revitalização da Praça Central

Nesta semana, foi iniciada a revitalização da Praça Central de Nioaque. Conforme anunciada pelo Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, durante o cronograma de festividades do aniversário do município no ano passado.

Desde o início a obra está sendo fiscalizada pelos engenheiros da Prefeitura de Nioaque e a empresa responsável pela revitalização garante que ainda em 2024 estará concluída.

Transformação

Passará por uma completa revitalização a Praça XV de Novembro e a Praça dos Heróis, que terá praça de alimentação para o fomento de comércio, e uma grande melhoria para modernizar a praça que será o novo cartão postal de Nioaque, lembrando que os monumentos históricos alusivos á Guerra do Paraguai serão mantidos.

Rota Bioceânica

Segundo a atual gestão, esta obra tem uma visão de futuro visto que Nioaque será “corredor” da Rota Bioceânica que impactará positivamente na economia de Mato Grosso do Sul e principalmente na região Sudoeste.