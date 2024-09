PROERD chega à escolas municipais indígenas de Nioaque

A aula inaugural do Projeto Proerd nas comunidades indígenas de Nioaque, aconteceu nesta semana.

No período matutino a aula foi realizada na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano-Polo na aldeia Água Branca (que também atende as aldeias Taboquinha e Cabeceira), e no período vespertino na Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza, da aldeia Brejão.

A Secretaria Municipal de Educação destaca que o Projeto Proerd nas Escolas foi ampliado, visto que até ano passado era feito apenas nas escolas da área urbana de Nioaque. Nesta ano, o projeto foi estendido para as escolas dos assentamentos e das comunidades indígenas, atendendo toda a área rural do município.

O projeto é em parceria com a Polícia Militar e Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria Municipal de Educação.

Projeto Proerd

Com o objetivo de oferecer atividades educacionais em sala de aula, a fim de prevenir e reduzir o uso de drogas e a prática de violência entre crianças e adolescentes, o PROERD atende as escolas das áreas urbana e rural, levando à informação e prevenção as pessoas que mais necessitam.