Nível do Rio Aquidauana está em constante diminuição e ribeirinhos comemoram

O nível do Rio Aquidauana é monitorado diariamente pela Defesa Civil Municipal e pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Na manhã desta segunda-feira (15), a profundidade do rio atingia os 4,92 metros, número que tranquiliza a Defesa Civil, uma vez que, até alguns dias atrás, o nível do rio deixou a cidade em estado de alerta.

A ribeirinha Sebastiana Ortega, que mora nas proximidades do Rio Aquidauana há 30 anos, conversou com a reportagem do jornal "O Pantaneiro" e falou que a atual profundidade é motivo de alegria. "Agora não dá mais enchente, né? Quando chove lá na cabeceira do rio, chega aqui e já baixou. Até esses dias estava bem cheio, agora, se você ver, está baixo. Até chegar a água lá do Rio Miranda, que está alagando a cidade, aqui, a profundidade já estará ainda menor", disse.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam o verão da região Pantaneira. A equipe dos Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender às necessidades da comunidade e dar suporte, caso o mesmo se faça necessário.