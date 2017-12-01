Nota de Falecimento de Marlene Freire

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento da Sraª Marlene Freire, ocorrido no dia 1º de dezembro.

Familiares informam que o corpo será velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado no sábado, dia 2 de novembro, às 13h, no Cemitério Municipal.